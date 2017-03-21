川普政府：無證據證明川普與俄勾結
美國總統川普政府今天堅稱，在聯邦調查局（FBI）正調查川普競選團隊與俄羅斯關係揭露後，「情況沒有任何改變」；並說，根本沒有勾結情事。
在聯調局局長柯米（James Comey）向國會提出爆炸性證詞後，川普政府高層官員發表書面聲明說，「沒有證據可以證明，川普與俄羅斯勾結或川普與俄羅斯之間有醜聞存在」。
接著川普在推特上連連發文，說明他對柯米長篇大論證詞的看法。文中錯誤地宣稱，聯調局和國家安全局（NSA）都作證指出，「俄羅斯並未影響選舉過程」。
實則柯米和國安局局長羅傑斯（Mike Rogers）在作證時陳述，俄國並未侵駭計票作業，但的確企圖影響選情以嘉惠川普。
推文中並談到川普幕僚與俄國關係外洩一事，似乎暗指前總統歐巴馬是可能將此消息告訴記者的人之一。
川普推文中說：「聯調局局長柯米不願否認，他曾向歐巴馬總統簡報，佛林（Michael Flynn，已辭職的白宮國家安全顧問）打電話給俄羅斯。」1060321
(中央社)
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