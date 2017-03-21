WBC》曾棒打中華隊 荷蘭桂格瑞斯受傷退賽

荷蘭隊強打桂格瑞斯受傷，退出經典賽。(美聯社資料照)

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經典賽4強開戰前，荷蘭隊不幸痛失1員大將。曾經在A組預賽棒打中華隊的桂格瑞斯(Didi Gregorius)因為右肩受傷，被移出荷蘭隊名單。桂格瑞斯已返回大聯盟的洋基隊接受檢查，經診斷後是肩胛下肌血腫，需要休養一段時日。

荷蘭對中華預賽時，中華隊在關鍵時刻派出左投倪福德對付桂格瑞斯，被他一棒敲出追平二壘打。桂格瑞斯是左打者，卻是罕見擅長對付左投的左打者，事實上，他對左投的破壞力遠高於右投，被稱為「大聯盟最會打左投的左打者」。因為這個關鍵的調度失誤，暴露出中華隊的情蒐問題，引起軒然大波。

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27歲的桂格瑞斯是洋基隊的游擊手，去年出賽153場，敲出20轟與70打點，中華隊卻未針對他的打擊習慣做出適當調度，也拱手送出了勝利。不過桂格瑞斯在經典賽表現優異，打擊率高達0.348，包括1轟與8分打點，對中華一戰狂敲3支二壘打，其實連右投手也壓不住他。

桂格瑞斯在荷蘭與響尾蛇熱身賽時發現肩膀不適，洋基總教練吉拉迪說：「我總是會擔心去打經典賽的球員，因為我沒辦法看著他們。希望桂格瑞斯的傷勢不會太嚴重。」目前不確定桂格瑞斯是否能趕上大聯盟開季，如果他進了傷兵名單，洋基隊就得找尋替代的游擊手。

雖然球員也常常在春訓受傷，但洋基球迷還是無可避免地遷怒於經典賽，「我們有付錢請他們打這種比賽嗎？」更何況桂格瑞斯還是代表其他國家出征。畢竟大聯盟選手不管在哪一國都是主力球員，若不幸受傷，受害的終究還是大聯盟。

(中時電子報)