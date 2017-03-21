美揚言可能動武 北韓說不怕
北韓今天表示，對於美國可能採取軍事先制行動以中止北韓擴建核武與飛彈的威脅，並不感到畏懼。
北韓外交部發言人嚴厲指責美國國務卿提勒森近來所說，對北韓加強制裁、加大施壓甚至可能採取軍事行動；並表示，北韓核武計畫不會遭到嚇止。
官方中央通信社引述這名發言人的話說：「（北韓的）核子武力是寶貴的正義之劍，也是捍衛社會主義祖國及其人民性命最可靠的戰爭嚇阻手段。」
這名發言人並說，美國應接受，北韓已是個核武國家，「有意志力和能力全面回應美國想點燃的任何戰火」。
「如果商人出身的美國當局以為他們能嚇唬（北韓），他們很快就會發現，那一套沒有用。」1060321
(中央社)
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