財產縮水 當總統後 川普富比士暴跌220名
川普這兩年自參加大選到當選美國總統，身價一直下跌，根據美國財經雜誌《富比士》（Forbes）20日公布2017年全球富豪榜，美國總統川普排名下跌220個名次至544名，身家只剩35億美元(1067億元台幣)，微軟創辦人比爾蓋茲擁有860億美元(約2兆6000億元台幣)，連續四年穩居首富寶座。
川普去年排行榜的身價經過計算45億美元（約新台幣1500億元），在富比士排第324名，今年美國總統川普身家只剩35億美元(1067億元台幣)，身價蒸發近500億台幣，排名下跌220個名次至544名，川普身價下滑的主要原因歸咎於紐約市的房產下跌。。
《富比士》指出，今年身家10億美元起跳的富豪人數，從去年1810人躍增13%至今年2043人，是此榜單首次逾2000人，美國富豪565人居冠、中國319人居次。
比爾蓋茲過去23年來有18度居首富，擁有860億(約2兆6000億元)台幣，美國股神巴菲特身家約756億(2兆3000億元台幣)居第2名，亞馬遜網路書店創辦人貝佐斯是今年身家增幅最多，身價約728億(2兆2200億元台幣)，首度躍升前三大，臉書創辦人祖克伯則排名第5。
(中時電子報)
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