NBA》綠衫軍3巨頭重聚 卻拒邀艾倫
塞爾提克是2007-08球季最棒的一支球隊，聚集了賈奈特、艾倫、皮爾斯3位好手，以「GAP連線」之名橫掃全聯盟，不僅以66勝登上例行賽龍頭，更在季後賽擊敗世仇湖人奪下總冠軍。但是當昔日的綠衫軍成員決定重聚時，獨獨只有「雷槍」艾倫沒有收到邀請。
隆多也是當年的奪冠成員之一，他素來與艾倫不睦，他是這場派對的主辦人，他決定不邀請艾倫。隆多說：「我與艾倫的關係確實不好，但不單是我，我也問了其他人，他們都叫我不要請艾倫。」根據隆多的說法，大家認為艾倫是個叛徒。
「哪有人背叛自己的兄弟去加入敵人呢？我從來沒見過這種事，雖然這種事在現今好像不稀奇了。」隆多指出艾倫在2012年轉投熱火，之後還與詹姆斯、韋德、波許一同奪冠。「這讓我懷疑當年打冠軍戰時，艾倫到底是幫哪一邊的，因為他根本不配稱為綠血人。」
艾倫是個自律甚嚴的人，當年他在熱火獲得總冠軍，朋友到他家徹夜狂歡，而他隔天7點半就起床開車去看牙醫。他妻子訝異地說：「你不是剛拿了冠軍嗎？」艾倫說是啊，不過那是昨天的事了。艾倫承認他的規律生活讓他失去很多與朋友相處的機會，有時也會感到寂寞，但也正因如此，他才能成為球場上最令人畏懼的神射手。
(中時電子報)
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