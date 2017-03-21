NBA》林書豪確定是扭傷 下場比賽可能缺陣
籃網隊主控林書豪在20日對戰小牛之役受傷，下一場22日在主場對戰活塞，林書豪可能不會上場。林書豪告訴大家不必擔心，「這只是右腳踝扭傷，不像之前肌腱受傷那麼嚴重，只要每天觀察就可以。」
中鋒布魯克羅培茲很擔心，他說：「看到林書豪受傷我很難過。我也受過嚴重的腳傷，我能體會他的心情，在同一季不斷受傷的感覺非常糟。」布魯克羅培茲曾經右腳掌嚴重受傷，於2014年接受重建手術，幾乎影響到他的身價。
林書豪這次是跳投落地時踩到小牛後衛巴里亞的腳而扭傷，只能說他和籃網的運氣都非常不好。籃網教練艾金生表示，如果林書豪屆時無法上陣，將由前役表現出色的丁威迪擔任先發控球後衛。
(中時電子報)
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