洛郡男子朝警開槍 可能自盡身亡

我要評比

地方當局說，1名手持獵槍和手槍的男子今天在洛杉磯郡警局停車場朝警察開槍，引發短暫交火，最後這名嫌犯可能自盡身亡。

現場並無他人受傷。調查人員設法要確定，這名47歲男子在天普市（Temple City）何以會向警察開槍。當地距離洛杉磯市區大約15哩。

洛杉磯郡警長麥唐納（Jim McDonnell）說，這名男子當時走進警局並告訴警察，他要登記為性罪犯。在場警察感到「有些不對勁」，跟蹤這名男子走到停車場，這時這名男子朝警察開槍。

麥唐納在記者會中說，嫌犯隨即跳入他的休旅車，並繼續從車內射擊，此時警察已還擊。

經過數分鐘駁火後，特警隊抵達現場，將休旅車包圍。在特警投擲閃光彈後，約有6名警察跟在防彈盾後方朝休旅車慢慢接近，最後發現嫌犯死在車中。

儘管警察還擊，調查人員認為，嫌犯應是飲彈自盡。1060321

(中央社)