美富豪大衛洛克斐勒病逝 享壽101歲

享壽101歲的前美國大通銀行執行長,大衛洛克斐勒病逝。(圖/美聯社)

據美國紐約時報(New York Times)報導,美國最知名的大家族家長、前大通銀行(Chase Bank)執行長大衛洛克斐勒(David Rockefeller)今病逝,享壽101歲。曾創立標準石油(Standard Oil)、並擁有全美龐大資產的洛克斐勒家族,從創建者約翰·D·洛克斐勒(John D. Rockefeller)開始,一直都在美國政商界擁有龐大影響力。身為創建者最年幼孫子的大衛,過去曾長時間服務於美國大通銀行,直至1981年退休;並於政治界與前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)交好,成為共和黨重要的贊助者與政策主導人。

出生於1915年的他,在家中排行最小,父親小約翰·D·洛克斐勒(John Davison Rockefeller Jr.)是家族唯一繼承人,這也讓大衛一出生,就顯得與眾不同。從哈佛大學(Harvard University)畢業後,赴英國進入倫敦政經學院(London School of Economics)攻讀經濟學,在此結識後來成為總統的甘迺迪(John F. Kennedy)與其妹凱薩琳(Marchioness of Hartington Kathleen)。1940年進入芝加哥大學(University of Chicago)攻讀經濟學博士,並於大戰爆發後前往歐洲戰場服役。退役後於1946年加入由舅舅控管的大通銀行,從經理助理做起,9年後升上執行長一職,直到1981年退休,任內適逢美中關係「正常化」,讓他於1973年訪問中國大陸,並成為人民銀行第一個美國合作夥伴。

大衛的父親、小約翰洛克斐勒(圖右)與祖父約翰洛克斐勒(圖左)。(圖/美國國會圖書館)

對政治也有極大興趣的大衛,與美國前國務卿季辛吉交好,不僅長年提供他的相關意見,更以其財力贊助並支持季辛吉的相關政策,其中包含與中國大陸友好的任務。同時他更是共和黨資深黨員,並身兼最有力的贊助者與政策影響人,曾於2006年聯手高盛(Goldman Sach)等重要銀行家向共和黨施壓,要求整體與制度性的改革。他更是聚集全球商業、媒體及政治菁英,被外界稱為「全球影子政府」的畢德堡俱樂部(Bilderberg Club)成員之一。

大衛與結髮56年的妻子瑪格瑞特(Margaret McGrath)育有6名子女,鶼鰈情深的兩人,在瑪格瑞特於1996年病逝後,大衛並未為續弦再娶。這位名下淨資產估計有31億美元(約944.3億台幣)的富豪,也如其祖父一樣,長年投入慈善事業,創立「洛克斐勒兄弟基金」(Rockefeller Brothers Fund),贊助全球各種能改善世界的研究計畫,並由二哥、已故前美國副總統納爾遜·洛克斐勒(Nelson Aldrich Rockefeller)擔任首屆基金主席。

(中時電子報)