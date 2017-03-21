美富豪大衛洛克斐勒病逝 享壽101歲

享壽101歲的前美國大通銀行執行長，大衛洛克斐勒病逝。（圖/美聯社）

據美國紐約時報（New York Times）報導，美國最知名的大家族家長、前大通銀行（Chase Bank）執行長大衛洛克斐勒（David Rockefeller）今病逝，享壽101歲。曾創立標準石油（Standard Oil）、並擁有全美龐大資產的洛克斐勒家族，從創建者約翰·D·洛克斐勒（John D. Rockefeller）開始，一直都在美國政商界擁有龐大影響力。身為創建者最年幼孫子的大衛，過去曾長時間服務於美國大通銀行，直至1981年退休；並於政治界與前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）交好，成為共和黨重要的贊助者與政策主導人。

出生於1915年的他，在家中排行最小，父親小約翰·D·洛克斐勒（John Davison Rockefeller Jr.）是家族唯一繼承人，這也讓大衛一出生，就顯得與眾不同。從哈佛大學（Harvard University）畢業後，赴英國進入倫敦政經學院（London School of Economics）攻讀經濟學，在此結識後來成為總統的甘迺迪（John F. Kennedy）與其妹凱薩琳（Marchioness of Hartington Kathleen）。1940年進入芝加哥大學（University of Chicago）攻讀經濟學博士，並於大戰爆發後前往歐洲戰場服役。退役後於1946年加入由舅舅控管的大通銀行，從經理助理做起，9年後升上執行長一職，直到1981年退休，任內適逢美中關係「正常化」，讓他於1973年訪問中國大陸，並成為人民銀行第一個美國合作夥伴。

大衛的父親、小約翰洛克斐勒（圖右）與祖父約翰洛克斐勒（圖左）。（圖/美國國會圖書館）

對政治也有極大興趣的大衛，與美國前國務卿季辛吉交好，不僅長年提供他的相關意見，更以其財力贊助並支持季辛吉的相關政策，其中包含與中國大陸友好的任務。同時他更是共和黨資深黨員，並身兼最有力的贊助者與政策影響人，曾於2006年聯手高盛（Goldman Sach）等重要銀行家向共和黨施壓，要求整體與制度性的改革。他更是聚集全球商業、媒體及政治菁英，被外界稱為「全球影子政府」的畢德堡俱樂部（Bilderberg Club）成員之一。

大衛與結髮56年的妻子瑪格瑞特（Margaret McGrath）育有6名子女，鶼鰈情深的兩人，在瑪格瑞特於1996年病逝後，大衛並未為續弦再娶。這位名下淨資產估計有31億美元（約944.3億台幣）的富豪，也如其祖父一樣，長年投入慈善事業，創立「洛克斐勒兄弟基金」（Rockefeller Brothers Fund），贊助全球各種能改善世界的研究計畫，並由二哥、已故前美國副總統納爾遜·洛克斐勒（Nelson Aldrich Rockefeller）擔任首屆基金主席。

(中時電子報)