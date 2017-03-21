希臘查獲8可疑包裹 恐內藏炸彈

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希臘警方今天表示，他們已找到8個可疑包裹，類似境內好戰團體「火陰謀細胞」（Conspiracy of Fire Nuclei）上週寄給國際貨幣基金（IMF）巴黎辦公的炸彈郵包。

警方發表聲明說，這些包裹是要寄給「歐洲國家官員」，在雅典北方的郵局主要分類中心發現。

上週寄到國際貨幣基金巴黎辦公室的炸彈郵包曾起爆，炸傷了1名秘書。至於寄給德國財政部的另1個炸彈郵包則遭到安全人員攔截。

希臘警方消息人士今天透露，最新發現的8個包裹已經過掃瞄，「發現內含類似構造」。1060321

(中央社)