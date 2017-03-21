鋒面通過東北季風增強 北部東北部轉涼

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中央氣象局預報，今天凌晨開始因鋒面通過，東北季風隨之增強，北部及東北部地區天氣較不穩定，降雨機率提高且轉涼，低溫只有攝氏15、16度。

高溫方面，北部及東北部將降至20、21度，東部及東南部約24至26度，中南部高溫仍達28至30度，白天較為溫暖。

由於東北風增強，下午開始，台南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現。

氣象局提醒，春季天氣變化較為迅速，未來一週尤其北台灣氣溫及晴雨交替快，民眾要多留意最新的天氣資訊。

空氣品質資訊，金門及西半部橘色提醒，對敏感族群不健康，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060321

(中央社)