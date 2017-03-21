奇蹟！墜機後44旅客竟全數生還

南蘇丹一架客機，在當地時間20日意外墜毀，但機上44人卻奇蹟式全數生還。(圖片取自aviationtribune)

墜機意外罹難的機率向來很大，但南蘇丹一架客機，在當地時間20日意外墜毀，但機上44人卻奇蹟全數生還，僅有部分人受傷。

南蘇丹瓦烏機場（Wau Airport）當地時間20日下午，South Supreme Airlines的福克50型（Fokker 50）班機從南蘇丹首都朱巴(Juba)起飛，下午3點抵達瓦烏機場，降落時意外墜毀機場，還引發大火，但幸運的是，機上44人全數生還，其中至少18人受傷。

South Supreme Airlines的經理告訴媒體，沒有人死亡，他說，所有乘客在火災前都被從機上疏散了。

South Supreme Airlines隨後也宣布消息，「沒有人死亡，但現在有一些人受傷」，但至少有17、18人受傷送醫。

(中時電子報)