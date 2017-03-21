鋒面通過!天氣轉涼 北部東北部低溫15度降雨機率高
今（２１）天因鋒面通過，北部及東半部地區天氣轉為較不穩定，降雨機率將提高，易有短暫雨，其他地區則為多雲的天氣；溫度方面，鋒面通過之後東北季風隨之增強，北部及東北部天氣將轉涼，高溫明顯下降５度左右，北部及東北部將降至２０、２１度，其他地區氣溫下降幅度較小，東部及東南部約２４至２６度，中南部高溫仍達２８至３０度，白天較為溫暖，不過早晚仍較涼，北部及東北部低溫只有１５、１６度左右，其他地區約１９至２１度。
根據中央氣象局資料顯示，由於東北風增強，今天下午開始，臺南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有８至１０級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，請注意。氣象局稍早也針對18縣市發布陸上強風特報。
此外，氣象局提醒，春季天氣變化較為迅速，未來一周尤其北臺灣氣溫及晴雨交替快，請大家要多留意最新的天氣資訊。而空氣品質方面，今天金門及西半部橘色提醒(對敏感族群不健康)。
(中時電子報)
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