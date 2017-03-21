銀行股回檔 美股跌多漲少

美股今天受到摜壓，銀行股回檔，因市場懷疑，當局是否能快速為銀行放鬆管制。

銀行股是選後股價反彈中的最大受益族群之一，因市場預期，川普總統會將2008年金融海嘯後所計畫或已實施的嚴格新規定鬆綁。但摩根大通銀行（JPMorgan Chase）和美國銀行等銀行股今天都走低。

道瓊工業指數小跌8.76點或0.04%，以20905.86點作收。

標準普爾指數跌4.78點或0.20%，收在2373.47點。

科技股那斯達克指數微漲0.53點或0.01%，收5901.53點。1060321

(中央社)