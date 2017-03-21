小威受傷缺陣 可貝兒重登球后
德國女將可貝兒(Angelique Kerber)再度擠下小威廉絲，搶回球后寶座！可貝兒在半年前稱霸美網而登上世界第1，終結了小威廉絲連續186周的統治期；但是今年1月小威在澳網奪冠時又踢下了可貝兒。這次小威因傷缺席印地安泉網賽與邁阿密網賽，可貝兒有機會再拉開差距。
35歲的小威廉絲依舊強悍，過去與可貝兒交手，小威以6勝2敗佔上風，兩人最近一次交手也是由小威直落二獲勝。但因體力與傷勢影響，小威無法像以往那樣頻繁出賽，只能靠大賽來進帳積分。可貝兒今年還沒拿下任何冠軍，她能重返第1主要是因為小威的缺陣。
這次印地安泉網賽的最大贏家是男網名將費德勒，他摘冠之後世界排名從第10升至第6，日本一哥錦織圭升至第4。英國好手莫瑞雖然爆冷出局，但排名第2的喬柯維奇也打不好，因此莫瑞繼續雄踞球王寶座。
(中時電子報)
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