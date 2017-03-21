研究：一天一杯茶防失智

根據最新科學研究指出，1天1杯茶有助於降低罹患失智症的風險。(圖片取自達志影像)

愛喝茶的朋友又有理由繼續喝下去了！根據最新科學研究指出，1天1杯茶有助於降低罹患失智症的風險，研究結果適用於所有族裔。

新加坡國立大學最新研究，發表在「營養、健康和老化」期刊（Journal of Nutrition, Health and Ageing）的報告，他們針對957名年齡55歲或以上的華人，進行為期2年追蹤調查，發現每天一杯茶有助降低年長者認知損害風險50%，甚至對於較易罹患阿茲海默症基因的人，1天1杯茶更可以減少失智症風險達86%。但確切了解茶葉如何幫助於大腦，還有待更多的研究。

主持這項研究的新加坡國立大學助理教授封磊表示：「我們研究的數據顯示，簡單且不用花大錢的生活方式，像是1天1杯茶，可以降低晚年出現神經認知障礙的風險。」

他說：「這些物質有抗炎和抗氧化功能，保護腦部不出現腦神經退化或血管受損的情況。」紅茶、綠茶和烏龍茶等茶葉沖泡的茶飲所含的兒茶素（catechin）、茶黃素（theaflavin）、茶紅素（thearubigins）和L茶胺酸（L-theanine），可以抗發炎、抗氧化，都對大腦有助益。

(中時電子報)