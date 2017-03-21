身陷貪污等13案 韓檢將傳訊前總統朴槿惠

因彈劾下台的朴槿惠，今日將因涉嫌貪污等案件被檢方傳訊。（圖/美聯社）

因閨密醜聞遭國會彈劾下台的韓國前總統朴槿惠（Park Geun-hye），將於今日被南韓檢察院傳訊，調查與其相關的貪污、濫用職權等13個案件，成為韓國史上第4名被傳訊的總統。因密友崔順實（Choi Soon-sil）干政，引發一連串震驚南韓社會的醜聞，上週憲法法院做出歷史性判決後，失去總統職位和刑事豁免權的朴槿惠，即將面臨嚴重且龐大的司法制裁。

據韓聯社（Yonhap News）報導，首名遭彈劾下台的前總統朴槿惠，繼搬出青瓦台官邸後，今日則將因涉嫌貪污、濫權等13件案件，被韓國檢方傳訊到案說明，她將成為韓國憲法史上第四名被傳訊的總統。在此之前，韓國檢方先行傳迅SK財團高層，欲釐清SK和已經入獄的三星少主李在鎔（Lee Jae-yong），與崔順實和朴槿惠的關係，是否有強迫捐款等非法行為存在。身為朴的長年閨密友人，崔順實涉嫌以名下兩個基金會的名義，向多間企業和財團要求高額捐款達774億韓圜（約20.8億台幣），並藉此從中謀取利益。

爆發至今近一年的時間，隨著李在鎔和崔順實相關涉案嫌疑人相繼入獄，遭彈劾解職的朴槿惠，在失去豁免權保護後，所面臨的13件案件若一一確認並宣判，她恐怕最高將面臨無期徒刑的刑期。然而，韓國社會似乎並沒有因為她的下台而就此平靜，仍有不少支持她的民眾視判決為政治追殺。導致將來檢方的一舉一動，都將被以放大鏡檢視。然而，在代理總統黃教安（Hwang Kyo-ahn）婉拒參選，5月份的新總統大選將由誰接任，更成為外界關注的焦點之一。

(中時電子報)