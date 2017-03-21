美產量日增摜壓 國際油價跌

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紐約油價今天下滑，儘管石油輸出國家組織（OPEC）支持延長減產協議，投資人還是擔心美國產量日增同時儲油居高不下。

在油國組織消息人士透露、該組織考慮將減產延長到2017下半年後，布倫特原油盤中一度由黑翻紅，但稍後又緩慢回檔。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價下挫43美分，以每桶48.35美元作收。

倫敦北海布倫特原油5月交割價下滑9美分，來到每桶51.67美元。1060321

(中央社)