對台軍售 川普手上的燙手山芋
美國川普政府正在起草一項對台灣新的大型軍售案？對此有傳聞指出，因美國售台武器將損害「中方的核心利益」，近期中美高層接觸及改善關係的氣氛似乎不太協調，根據中評社報導，美對台的軍售案是個高度敏感有嚴重危害中方利益等問題，這點川普政府應該相當清楚其中的風險，若想要一方面大規模推動對台軍售，一方面又能與中國大陸建立一個「和平共處的時代」，恐怕是打錯算盤。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）剛於本月18日至19日對北京進行訪問，提到美方尋求「避免衝突、不對抗、互相尊重、雙贏與合作」的對華關係。 報導指出，美媒近日則引述美國政府官員表示，川普政府正在推動的是歐巴馬政府卸任前喊停的軍售案，具體項目可能包括具有攻擊性能的火箭系統與反艦飛彈，軍售規模將大於10億美元，對川普政府而言，對台軍售是一塊「燙手山芋」拿著燙手，放下也有壓力。
而中國大陸外交部20日強調，中方堅決反對美售台武器的立場是一貫、明確的，希望美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，停止售台武器，慎重、妥善處理台灣問題，維護中美關係大局和台海和平穩定。
美國對台軍售過去長期存在，隨著中國大陸國力增強，美國顧慮逐漸增多，眼下中美正在著手準備「川習會」，對台軍售更不是時候，從大陸外交部的反應看，大陸沒有低估、相信也有兩手打算。
另外，國民黨副主席胡志強認為，美國現在最關注的是北韓問題、其次是貿易，再來就是南韓，美國目前並沒有把台灣放在牌桌上。報導指出，如果此說有理，美國對台軍售繼續擱置的可能是存在的，一切都看下月「川習會」結果而定。
(中時電子報)
文章來源：中評社
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