法國大選電視辯論 馬克宏勒龐並列民調首位

法國本屆總統大選主要5名候選人：（由左至右）費雍、馬克宏、梅朗雄、瑪琳勒龐和阿蒙。（圖/美聯社）

法國總統大選進入最後倒數階段，5名主要政黨候選人，登上電視台進行首次政策辯論。辯論開始沒多久，現場火藥味因為稅改、經濟和就業政策急速飆升。首次辯論會初步民調顯示，中間派的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）追上極右派的瑪琳勒龐（Marine Le Pen），以26%並列民調首位；受到醜聞纏身的前總理費雍（François Fillon）仍持平為17%、社會黨的阿蒙（Benoît Hamon）與極左派的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）則以12%屈居末位。

據美國新聞週刊（Newsweek）報導，即將於4月舉行的法國總統大選，迎來首場電視辯論會，5名主要政黨候選人齊聚電視台，對法國現狀與重要政策進行辯論。從一開場起，候選人們即針對稅務改革、經濟投資和就業政策吵得不可開交，讓整場辯論會火藥味十足。然而，最新的民調顯示，中間派的前經濟部長馬克宏，追上極右派國民陣線（Front national）的勒龐，以26%的支持率並列第一位。受到多項醜聞纏身的前總理費雍以17%名列第三，兩名左派陣營候選人則以12%雙雙吊車尾。

現任法國總統歐蘭德（圖右）已宣布不再角逐連任，圖為接待來訪的日本首相安倍晉三（圖左）。（圖/美聯社）

採取絕對多數決的法國總統大選，將於4月23日舉行第一輪選舉，若5名候選人中未有人能取得5成以上選票，則將取前兩名進入5月7日的二輪大選。雖然馬克宏與勒龐在民調中領先，但從川普（Donald Trump）勝選後，沒有人有百分百的把握，不會再有民調翻盤的狀況出現。近年來面臨經濟衰退、失業率大增、移民與宗教衝突等問題的法國，也讓極右派的勒龐再一次崛起，利用網路社群媒體的力量，成功吸引一批年輕世代的支持者。

按照目前的局勢，外界普遍認為馬克宏與勒龐將進入第二輪，但勒龐最終能否勝出，將是本屆大選最大的謎團。她的父親尚勒龐（Jean-Marie Le Pen）於2002年以第二名與席哈克（Jacques René Chirac）挺入二輪選舉，造成法國輿論大為震撼，最終在輿論的操作、幾乎所有政黨都反對勒龐的情況之下，席哈克取得82%支持，以史上最大差距擊敗尚勒龐。如今政見仍以反移民、退歐盟為主調的瑪琳，未來是否也將面臨歷史重演，將成為外界最關注的焦點。

(中時電子報)