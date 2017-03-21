巴西黑心肉 中國等國宣布限制進口

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上星期巴西爆發黑心肉貪腐醜聞後，歐洲聯盟、南韓和中國大陸等國家宣布暫時限制輸入巴西肉類。這3個國家及地區加起來占2016年巴西肉類出口的27%。

巴西媒體報導，歐盟向巴西要求取消涉及醜聞的冷凍食品公司出口產品；中國大陸將巴西肉類扣留在港口；南韓禁止涉及醜聞的冷凍食品公司的雞肉；智利暫時取消進口巴西牛肉。

巴西政府正努力讓這些限制只限於受調查的21個單位，而非所有出口企業。巴西總統泰梅爾（Michel Temer）今天在聖保羅出席1場活動中表示，農業經濟不能被「一小撮」成員拖垮。

泰梅爾指出，21個涉嫌黑心肉貪腐機制的單位，其中6個在過去60天曾出口產品。為嘗試安撫輸入巴西肉類的國家，昨天泰梅爾邀請駐巴西外交使節在首都巴西利亞的烤肉店晚餐。

巴西冷凍食品協會指出，受調查的21個單位，其中5個已被下令預防性暫停營運，4個被禁止出口到歐盟，1個被禁止出口到香港；遭查封的單位也不可以對國內市場銷售。

巴西是全球第2大牛肉生產國、第1大出口國。去年外銷至超過150個國家，現在卻因爆出黑心肉貪腐醜聞而形象受損。

巴西聯邦警察經過2年調查，17日揭發農牧供應部稽查專員涉嫌參與違規稽查冷凍食品工廠和釋出許可證的貪汙機制，共有21家公司涉嫌生產摻假食品，包括Peccin，操控Sadia和Perdigao等品牌的BRF Brasil集團，以及擁有Friboi、Seara、Swift等品牌的JBS集團。

所有涉案企業都否認犯下違法行為。1060320

(中央社)