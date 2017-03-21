3月21日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●綠委踢爆 假國旅A3億補助

實在太荒謬！蔡政府去年祭出「3億元擴大國旅補助」，但台中市綠委黃國書20日踢爆，指申請補助的前20名的旅行社中，有業者的申請資料造假，如同一司機竟可同一天為不同旅行社出車、出遊1團卻申報5團，但觀光局仍核銷經費，合理懷疑有「官商勾結」之嫌，強烈要求法務部深入調查不法。交通部長賀陳旦要求觀光局須在兩個月內完成清查，給外界一個交代。

●民眾買房意願 創45個月新高

國泰金控經濟研究團隊昨公布3月「國民經濟信心」調查顯示，民眾對未來房價看跌的比率雖然較看漲者多，但好消息是，買房意願指數不僅連續5個月回升，還創近45個月（2013年7月）以來新高；國泰金解讀，這些數據顯示，住宅房市需求端已有回溫跡象。

●執政怎能有偏見 李永得怒批員警盤查》北市是警察國家？太諷刺

客委會主委李永得穿拖鞋在台北轉運站被員警盤查，李痛批警察違憲濫權，如同「警察國家」。這指控對近年因人權意識高漲，處理陳抗活動動輒得咎的弱勢警界來說，真是諷刺，然面對日益複雜治安狀況下，警察和民眾唯有在彼此尊重及有尊嚴的空間下執法，才能讓國家進步，政治人物就別再逞口舌之快。

重點要聞

●軍方首證實 東風16瞄準台灣 威脅升高 不利兩岸

國防部長馮世寬昨首證實，中國解放軍所屬的火箭軍（原二砲部隊），已部署可對台灣本島進行精準打擊，甚至執行「斬首行動」的「東風16型」彈道飛彈。雖然馮強調對台的東風16型飛彈僅是單一彈頭，我愛國者三型飛彈可將其擊落，但軍事專家擔心，東風16型飛彈極速可達8馬赫、攔截難度高，若改裝「鑽地彈頭」可穿透炸毀衡山指揮所等，是對台灣最具殺傷力的飛彈。

●法界：穿夾腳拖絕非可臨檢理由

客委會主委李永得前天在台北轉運站買飲料，卻遇警員盤查要求出示證件，李事後在臉書怒轟：「台北市甚麼時候變成警察國家？」警方強調依法行事，李昨批警硬拗，並抬出大法官第五三五號解釋，強調並無授權警察得不顧時間、地點及對象任意臨檢或隨機盤查。法界也認為，除非警察另有掌握可能犯罪的事實，否則「穿夾腳拖」、「頻回頭看警察」絕非警察臨檢的理由。

●連環衰 南韓樂天掌門人 逃稅受審

南韓第5大財團樂天（LOTTE）集團衰運連連！最近因提供薩德系統用地遭中國封殺，有關經營權糾紛的涉嫌違法行為也陸續曝光，不僅因涉入前總統朴槿惠「閨蜜門」遭檢方正式調查，創辦人辛格浩和會長辛東彬在內家族4人，昨因逃稅等罪嫌出庭，成為三星集團後再因司法醜聞而受審的大財閥。

重點要聞

●公務員退休金 改計在職前10年均俸

考試院全院審查會昨續審公務人員退休撫卹法草案，其中有關退休金計算基準，銓敘部和年改會版本，都採最後在職前十五年的平均俸額，但考試委員討論後，通過改為採計最後十年。由於計算基礎不同，將影響未來公務人員退休後領到的年金數額。

●英 已向歐盟遞脫歐通知

英國首相梅伊廿日通知歐洲聯盟，英國定三月廿九日啟動「里斯本條約」第五十條，正式與歐盟展開為期兩年的脫歐談判。消息人士指出，歐盟將在英國啟動脫歐後，四至六周內舉行歐盟峰會，表決英國脫歐談判的指導原則。

●官員大陣仗 說不清前瞻建設

行政院在本周四將宣布預算規模近一兆元的前瞻基礎建設，昨天提前舉行記者會，首波先公布綠能及水環境計畫。只是負責的官員面對媒體質疑，說明內容「不知所云」，官員竟以要趕去開會提前離場，留下政院發言人徐國勇唱獨角戲。

重點要聞

●司改國是分組決議 釋憲表決門檻降為1/2

全國司法改革國是會議第二組第三次會議，昨天做出重大決議，檢察總長將可以「公益代表人」的身分聲請釋憲，且大法官得自為判決，大法官釋憲門檻也從現行三分之二表決過關，降低為二分之一。

●歐盟接招 英國29日啟動脫歐程序

英國首相梅伊的發言人廿日證實，梅伊將於本月廿九日啟動「里斯本條約」第五十條，正式展開與歐盟的脫歐協商。屆時，歐盟將有四十八小時提交談判草案，但談判可能數月後才會真正展開。脫歐談判預計將長達兩年，是英國自二次世界大戰以來的最複雜談判。

●台港合作阻詐騙 跨海追回260萬

國人遭詐騙，將辛苦錢匯到海外詐騙集團人頭戶，追得回來嗎？答案是肯定的！屏東縣六十三歲的潘姓船長接獲詐騙電話，當時他忙於照顧住院的太太，未能及時查證，將兩百六十萬台幣匯到香港才知被騙，所幸他當天就向一六五反詐騙專線報案，警政署啟動台、港打擊犯罪合作機制，通報港警凍結詐騙帳戶，耗時近三年的官司訴訟，總算幫船長追回這筆辛苦錢。

(中時電子報)