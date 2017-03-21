吵了20年 基隆捷運的癥結點？

複合式基隆輕軌捷運力拚4年內完工。（基隆市政府提供）

總統蔡英文日前宣布，將斥資80億元打造基隆到南港的「Tram-Train輕軌系統」，而這就是基隆人吵了20年得到的結果「捷運變輕軌」，而這項建設則堪稱是基隆「30年來最大建設」引起各界譁然，但為何喊了20年，歷經多任縣市首長改朝換代，為何基隆要蓋捷運會如此糾結？

根據關鍵評論網報導，一名以工程師出身的網友「全面真軍」則以工程師的角度整理出基隆捷運的癥結點，最主要原因為「地形問題」，因基隆以丘陵地形為主，且其中有多條河流貫穿，對於都市的交通建設造成阻礙。

再者，「成本恐難回收」，因基隆人口約37萬人左右，和三重市差不多，一旦捷運動工興建工程費用可是要耗資幾十個億，而基隆通往台北其實還有台鐵、公路等方式可以選擇，加上以基隆現況來看，若要成為觀光大城似乎還有一段很長的路要走，這些因素加起來，使得興建捷運的成本很難在短期內回收。此外，淡江大學產經系副教授莊孟翰，曾受中國時報採訪時直言表示，若興建基隆到南港的捷運，將成為另一條高鐵，會賠錢賠不完。

而目前根據所提出的方案「從捷運板南線延伸」 、「從捷運民生汐止線延伸」、「新建路線和南港站連結」等三種方案，網友「全面真軍」分析，其中「從捷運板南線延伸」這個方式最不可行，因為原本路線的重點站並無足夠的結構空間。

另外，「從捷運民生汐止線延伸 」、「新建路線和南港站連結」這兩個方案，需要面臨的共同問題是「路廊狹窄」，除了有土地徵收困難，還有建物拆遷、機場設置的課題需要解決，沿路更是需要跨越國道1、3號以及省道台5線、台鐵、基隆河，地形變化大增加工程困難和經費問題，加上這條路線原本就有一條台鐵，若再蓋一條捷運，還會有重複投資的問題，不如朝向台鐵優化方向邁進更符合實際需求。

(中時電子報)