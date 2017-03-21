川習會前 美強調一中政策不變

國務院代理發言人唐納今天說，國務卿提勒森訪問北京期間知道自己所選擇表達的措辭，但這完全不代表美國對台灣的政策將有改變，美國仍堅持「我們（美國）的一中政策」。

唐納（Mark Toner）下午在新聞簡報會上做上述表示。

根據國務院資料，提勒森在北京期間，他與中國外交部長王毅會面前先主動提到，過去40年來，「在不對抗、不衝突、互相尊重及總是尋求雙贏的解決方案上，美中已建立非常積極的關係」；在與王毅會面後，提勒森更說，「藉由對不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的理解」，引導美中關係這40年來的發展。

「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」是北京在描述美中「新型大國關係」概念時所用的措辭，儘管前總統歐巴馬任上的白宮國安顧問萊斯曾使用「新型大國關係」這一詞彙，但歐巴馬執政後期已不主動提起，美中過去也少見以完全相同用字、論述這一概念。

提勒森在北京使用中方慣用的語言與字彙，中國媒體解讀成是「中國外交的勝利」；美國輿論及學者則批評，美國選擇和中國完全相同的用語是「一大錯誤」。

對此，唐納說，美國也想要「雙贏」的美中關係，至於提勒森及他的幕僚是否知道在北京使用「和中國完全相同的說詞」的意義？唐納指出，「他（提勒森）知道他選擇的用字」。

有記者追問，當提勒森提到「相互尊重」這一中國強調並表述的字眼，會讓北京認為在香港、西藏及有關台灣的議題上的看法，美國會尊重北京的核心利益與關切，「（美國）對台灣、及西藏的政策是要有變化了嗎？」唐納說，「完全不是」。

關於台灣，唐納指出，美國除鼓勵發展良好且日益增強的兩岸關係外，美國的「一中政策」立場仍然堅定；至於其他、如人權及中國境內人民權益等問題，也是提勒森此次訪問關切的議題之一，美國沒有退讓。

他表示，提勒森這次亞洲行，釋放的訊號是美國想與中國發展合作、富成效及有前瞻性的美中關係；對處理北韓問題，這趟訪問是否得到美、中將聯手向北韓施壓的共識？他則指出，美中雙方仍持續對談，相信接下來中國國家主席習近平訪美時、仍是兩國元首討論重點。1060321

(中央社)