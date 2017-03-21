NFL》布雷迪球衣找到了！還一次找回兩件

NFL官方宣布他們一口氣找回布雷迪的兩件失竊球衣。(美聯社資料照)

新英格蘭愛國者隊球星布雷迪(Tom Brady)上月5日率隊奪冠，還獲得冠軍賽MVP肯定，然而陪著他奪冠的球衣，賽後竟不翼而飛，成為他在那晚唯一的遺憾，歷經逾6週NFL、愛國者隊、甚至FBI等單位動員尋衣，NFL官方20日宣布不僅找到球衣，甚至連他在2015年遭竊的球衣，也一併找回來了！

「我把球衣放到包包後走出休息室，回來就不見了！」上月甫率領愛國者隊演出25分大逆轉，擊倒亞特蘭大獵鷹奪冠後，布雷迪開心的脫下球衣，換上封王T恤回球場接受頒獎，未料當他再回到休息室，球衣竟離奇消失，「這很不幸，畢竟那是很有紀念價值的東西。如果有在eBay發現它，請告訴我。」

NFL記者歐爾(Conor Orr)報導，NFL發言人表示布雷迪這件價值約50萬美金的球衣，是在1名國際媒體資深記者手中；更令人意外的是，他2015年率隊擊敗海鷹後遭竊的奪冠球衣，竟也一併被找回。消息指出，嫌犯很可能是前墨西哥《新聞報》(Diario La Prensa)的歐爾提卡(Mauricio Ortega)。

「很高興兩件球衣都被找到！」得知消息的布雷迪，透過經紀人向替他找球衣的愛國者隊、FBI等單位表達謝意，「我知道他們非常努力在處理這件事，真的非常感謝。希望我拿回球衣的同時，可以讓一切都朝好的方向發展。」另NFL透露，歐爾提卡還偷了一頂丹佛野馬隊的頭盔，失主可能是超級盃第50屆MVP米勒(Von Miller)。

(中時電子報)