吃巧克力能甩開「經前症候群」？那可不一定！（圖／康健雜誌提供）

「好朋友」快來時，除了煩躁、胸脹、水腫，還容易餓，特別愛吃甜食，簡直就是世界末日。許多女性拿「經前症候群（Premenstrual Syndrome，PMS）」來解釋每月必來報到的壞脾氣或焦慮。這時期該怎麼吃才不會變胖？

研究指出，生理期來臨前兩週，抑制食慾的荷爾蒙會降低，女性變得很難控制食慾。很多人會吃巧克力來解決經前症候群，但台北醫學大學附設醫院營養師李青蓉並不建議。

巧克力含鐵，可以補充經期會流失的鐵質，對於提升血清素濃度也有一點幫助，但巧克力中有可可脂，屬於高油脂的糖類，多吃一點就容易攝取過多熱量，而且大量單醣進入體內，會刺激胰島素分泌，血糖在短時間內下降，更容易刺激食慾而感到飢餓；高油脂在中醫說法也是比較燥的食物，可能導致焦慮而加劇PMS症狀。

少了巧克力這個選項，很多女生大概會心碎，但如果你不想發胖的話，還有其他更優的選擇。

１.全穀類、豆類

李青蓉建議攝取複合式的碳水化合物，例如糙米、全麥麵包、麥片等澱粉類食物，研究顯示，這類碳水化合物會提高血清素濃度，同樣能達到緩解PMS的目的，且血糖起伏也比較穩定，飽足感較高，就不易變成可口的發胖零嘴。

全穀類與豆類還富含維生素B6，與體內製造血清素最有關，有助緩解焦慮。其他包括魚、雞肉、豌豆、深綠色蔬菜、堅果、香蕉和麥芽等也都含有維生素B6。有研究顯示，經前症候群患者體內的維生素B6較少，所以建議補充。

２.牛奶或牛奶糖

其實巧克力也不是不能吃。如果要吃，純度愈高的黑巧克力會比較好，鐵質含量愈高，「含堅果的巧克力就是不錯的選擇，」台安醫院預防醫學中心營養師余依晏說。

李青蓉則建議，不妨改吃牛奶糖。牛奶一方面還可以補鈣，另一方面富含蛋白質，也能製造糖分，舒緩不舒服的症狀。

除了牛奶，也可以選擇低脂的起司片，同樣是富含鈣質的食品，再烤個全麥麵包，不舒服的時候，這樣的飲食正好。

３.鮭魚、鮪魚、鯖魚（小型青花魚）、秋刀魚

只要是油脂都會延緩碳水化合物的吸收，身體就無法利用來製造血清素，安撫情緒，但唯有Omega-3脂肪酸對PMS是有好處的，它可以穩定血糖，平衡前列腺素的濃度，進而控制你想吃的慾望。《PMS教戰守則（Premenstrual Syndrome Self-Help Book : AWoman’s Guide to Feeling Good All Month）》作者拉克醫師（Susan Lark）提到，很多食物都富含Omega-3，多吃鮪魚、鮭魚、鯖魚，每週2～3次，有不錯的效果。

４.深綠色蔬菜、堅果

有調查發現，蔬菜水果攝取量不足、油脂攝取比例高的女性，很容易有經期不適的症狀。而蔬果的攝取重點在其中所含的抗氧化劑與礦物質。維生素C、E等抗氧化劑可能有助於減輕經前症候群的情緒焦慮、沮喪，維生素E還有研究報告發現能減少乳房脹痛的不舒服。

此外，深綠色蔬菜及堅果中所含的鎂也能小兵立大功。鎂不僅促進鈣質吸收，還能幫助肌肉放鬆、控制血糖，甚至有助眠的功效；這些都是舒緩經前症候群的重要功課。還有研究觀察，婦女透過食物中鎂的攝取，可以改善PMS的心情低落與水腫現象。

５.花草茶、紅豆湯

從中醫角度來看，因為肝經入包宮，經前症候群多少與「肝氣鬱結」有關。為了幫助月經來得順利，台北市立聯合醫院中醫醫療部中醫師廖麗蘭說，可以在經期前先吃些疏肝理氣的食物，像是玫瑰花、桂花、薰衣草，再加點陳皮、佛手柑等泡成的花草茶，都是不錯的選擇，可以再放入紅棗、當歸，紅棗能補中益氣、養血安神，當歸能補血、行血、調經、鎮痛。

紅豆湯則是中西醫都推薦的飲品。紅豆富含鐵質又有利尿的功能，可以再加些薏仁、蓮子等利濕、健脾胃。廖麗蘭解釋，脾胃虛的人也容易在經前出現水腫，其他像胡蘿蔔、包心菜、南瓜也都能入脾胃。不過如果有吃紅豆、薏仁，就要減少白飯的分量，才不致攝取熱量過多。

６.多喝水

很多女性怕水腫而不喝水。事實上，喝水反而能避免經前水腫，又能消除經前狂吃。所以還是要每天喝6～8大杯的水。

可樂、咖啡、茶可不算在內。多數飲品都含糖，是經前症候群患者的忌諱。少喝含咖啡因的飲品，可以減輕焦慮、暴躁，甚至胸痛症狀，美國家庭醫師學會建議。

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(中時電子報)