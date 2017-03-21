超級細菌出沒醫院 巴西2嬰兒感染死亡

超級細菌至今已在全球超過20個國家現蹤，因無藥物可醫治引發人們恐慌。(圖取自/新浪網)

「超級細菌」至今已在全球超過20個國家現蹤，因無藥物可醫治引發人們恐慌。在巴西戈亞斯州一家醫院日前確認兩名新生兒因感染「超級細菌」耐碳青黴烯肺炎克雷伯氏菌（ＫＰＣ細菌）而死亡。這家醫院還有4名新生兒也疑似感染ＫＰＣ細菌，兩名在新生兒病房，兩名在加護病房進行照護。

「超級細菌」是某些對幾乎所有抗生素都產生了耐藥性的細菌，它對全球的威脅日益增加。碳青黴烯類抗生素可被用於對付許多對其他藥物有耐藥性的細菌，被認為是對付細菌的最後一道防線，但ＫＰＣ細菌對碳青黴烯類抗生素也產生了耐藥性。

在醫院環境傳播的「超級細菌」ＫＰＣ細菌除可導致肺炎外，還可能造成血液、尿路及其他感染，症狀包括發燒、身體疼痛、膀胱疼痛等。

巴西研究「超級細菌」的科學家雷娜塔·皮曹（Renata Picao）表示，這些「超級細菌」會隨當地醫院汙水排放到城市下水道中的，最終進入巴西附近海域。研究發現在巴西5個海岸地區都存在著不同程度的威脅，它們與汙染密切相關。

「超級細菌」也曾在台灣出現！2010年，電視台柯姓攝影師9月間在印度拍外景受傷，10月初被疾管局證實，身上驗出超級細菌。疾管局懷疑他可能是在印度動手術時遭感染，不過因為沒有症狀，也認為沒有傳染給他人的疑慮，因此讓他回家休養，只需要定期追蹤。

醫界指出，因為目前病例多在醫院內發生，而且多半是因為侵入性醫療感染，不必過度恐懼。但建議應減少不必要的探病，進入醫院前、離開醫院後應該要徹底洗手，尤其是孩子更應該避免進出醫院。

(中時電子報)