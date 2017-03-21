花蓮美景出現在大銀幕 縣府協拍行銷城市
最近上映的好萊塢電影「沈默」，拍攝地點包括花蓮石門海蝕洞、牛山呼庭等景點。花蓮縣文化局表示，提供各項協助讓拍片順利，希望藉此達到城市行銷，也推廣在地產業。
花蓮縣文化局長陳淑美說，「沈默(Silence)」一片由金獎導演馬丁‧史柯西斯（Martin Scorsese)導演，因為題材沉重、資金籌措不易，後來經導演李安的推薦，終於在台灣完成他的夢想之作。花蓮石門海蝕洞、牛山呼庭等處都是拍片取景處。
陳淑美表示，花蓮縣政府以文化局為窗口，提供國內外影視戲組拍片協助，在民國104年訂定「花蓮縣影視拍攝協助及補助辦法」，希望透過電影、電視劇、廣告甚至MV等影像作品在花蓮取景拍攝，凸顯花蓮人文特色及推廣在地產業。1060321
(中央社)
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