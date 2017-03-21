職場情緒也會過勞 職涯講座教你不生氣
職場情緒過勞會嚴重影響工作效率，勞動部勞動力發展署旗下的台灣就業通邀請知名心理師邱永林主講4月的職涯講座，要教勞工如何抒發職場負面情緒。
現代上班族壓力愈來愈大，若是不適時紓解，很容易造成情緒過勞，台灣就業通表示，「情緒」不僅影響工作效率、身心健康，更是職場人士是否已經過勞的重要指標。
聯合心理諮商所創所院長邱永林表示，上班族的工作情緒不僅影響個人生活步調，甚至會破壞全家人的生活品質和相處融洽度。
台灣就業通指出，為了讓勞工可以抒發職場負面情緒，樂在工作不生氣，特別邀請邱永林主講4月15日的「職場致勝大贏家」系列講座，預計在講座中把各種情緒問題與諮商案例化為生動的故事，配合心理學研究數據，讓聽眾能自我評量並找出解決之道。1060321
(中央社)
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