都市之肺 高市增劃10公頃森林公園
高雄市小港區空污嚴重，居住品質惡化，高市府於少康營區的都市計畫案中，將占地23公頃、閒置逾5年的少康營區劃設了10公頃的森林公園，盼有助於過濾空污，提升居住環境品質。
少康營區位在小港機場旁，土地面積23公頃、閒置5年多，市府與台糖公司合作，重新調整都市計畫土地分區，劃設約10公頃的公園用地與商業區。
都市發展局指出，少康營區周邊都是已發展成熟的社區，陸戰隊在2011年撤出後，閒置的土地荒蕪雜亂，於是市府與地主台糖公司協商，將原本「機關用地」變更為公園與商業區，內政部都委會審議通過。
市府都發局長李怡德指出，高坪特定區已闢建17公頃的熱帶植物園，對附近的居住品質加值不少，他認為少康營區約10公頃的森林公園案底定，也有助於居住環境品質的提升。
李怡德表示，小港區因為重化工業區林立，市府劃設增加公園綠地的闢建，改善雜亂的景觀，周邊住商區也會一併繁榮加值，對於小港區的發展具有引擎驅動功能。
都發局表示，都市計畫發布後，將加速89期市地重劃工程，並即進行森林公園的規劃設計，預計明年完成公園開闢。1060321
(中央社)
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