橋本環奈「走光」露底褲 網友猜沒穿
「千年一遇美少女」橋本環奈年僅18歲，就成為影壇搶手貨，外型甜美的她迷倒一票宅男粉絲，不過日前為電影上節目宣傳，卻因為疑似沒穿內褲，再度引起網友熱議。
在節目中，穿著及膝花裙的橋本環奈，坐姿優雅儀態端正，還用手稍為遮掩，不過裙底春光仍隱約可見，網友在2ch論壇大肆討論她內褲顏色，有人認為她穿黑色底褲，甚至還有人大膽猜測「沒穿」，引起網友熱議。
另外，旁邊的來賓春日僅穿條內褲，只要手一遮就像全裸，完全搶走風頭，大家的視線根本全被他吸走。
(中時電子報)
關鍵字：橋本環奈
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