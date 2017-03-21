橋本環奈「走光」露底褲 網友猜沒穿

我要評比

橋本環奈外型甜美，被封為「千年一遇美少女」。(圖／翻攝自橋本環奈推特)

橋本環奈疑似在節目上走光。(圖／翻攝自youtube)

橋本環奈上節目宣傳。(影／取自youtube)

「千年一遇美少女」橋本環奈年僅18歲，就成為影壇搶手貨，外型甜美的她迷倒一票宅男粉絲，不過日前為電影上節目宣傳，卻因為疑似沒穿內褲，再度引起網友熱議。

在節目中，穿著及膝花裙的橋本環奈，坐姿優雅儀態端正，還用手稍為遮掩，不過裙底春光仍隱約可見，網友在2ch論壇大肆討論她內褲顏色，有人認為她穿黑色底褲，甚至還有人大膽猜測「沒穿」，引起網友熱議。

另外，旁邊的來賓春日僅穿條內褲，只要手一遮就像全裸，完全搶走風頭，大家的視線根本全被他吸走。

(中時電子報)