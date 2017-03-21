北橫浪漫賞櫻 花期至4月10日

拉拉山櫻花今年較晚報到，北橫一帶櫻花陸續綻放，由中巴陵櫻木花道開始，接續上巴陵神木路及中心路的雲端櫻花雨，再至下巴陵泰雅康乃馨花園的浪漫夜櫻，花期至4月10日。

其中有一種花色雪白，異於其他粉紅色色系花色的霧社山櫻花最為特殊。霧社山櫻花為台灣原生種，並由農委會列為易危物種，最早於南投縣霧社發現，故命名為「霧社山櫻花」，泰雅語為「Lapaw-plquy」，花期為2月至3月間。

日治時期因大量引進緋寒櫻種植，大量砍伐的結果使得野生的霧社山櫻花族群稀少，更由於繁殖不易，顯得格外珍貴。

霧社山櫻花樹型優美，雪白花絮隨風飄散猶如吹雪。因其雪白花色常被民眾誤認為是梅花或李花，可藉由觀察櫻花花瓣有尖狀缺口及樹幹有橫紋和皮孔兩大特徵來分辨，若有機會見到這山中嬌客，不妨停下腳步細心觀察珍貴的台灣拉拉山原生種櫻花─「霧社山櫻花」。

近年經當地農民復育，栽植有成如上巴陵光明農場、卡拉部落、中巴陵部落及爺享利伯河休閒農園皆可見其芳蹤，由以利伯河休閒農園栽種30株數量最多。

位於上巴陵神木路及中心路位置的「雲端櫻花雨」等著大家前來探訪，因為位處上巴陵地區，被譽為是北橫賞櫻秘境，近年來因名氣遠播，每到假日總是吸引許多遊客一探美景。

「雲端櫻花雨」的櫻花品種以富士櫻、千島櫻、吉野櫻、霧社櫻為主，每當櫻花盛開，點綴在翠綠山林間，為美麗的山林穿上粉色衣裳，值得民眾一訪，而當落櫻隨山嵐紛飛，如花瓣雨下，更是令人讚嘆，浪漫幸福滿滿，目前櫻花已達到滿開，有興趣的民眾可把握花期前去賞櫻，花期可到3月中下旬。

中巴陵的「櫻木花道」位於中巴陵神木路5Km處，鄰近中巴陵教會，櫻花品種以粉紅色系昭和櫻為主，總長約300公尺步道兩旁種植了櫻花，當櫻花盛開時就像進入美麗的櫻花隧道，漫步其中伴著山間鳥語，充滿濃濃的浪漫春意。

櫻花目前已滿開，花期可到3月19日，欲前往賞櫻的民眾除了自行開車前往，也可多多利用假日拉拉山神木路免費賞櫻接駁車，可輕鬆到達拉拉山各賞櫻景點。1060321

(中央社)