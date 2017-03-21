伊凡卡將獲白宮專屬辦公室 無官方頭銜

美國總統川普的女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）將在白宮西廂（WestWing）有自己的辦公室，進一步升高她在提供父親建言上的能見度，但預料將不會有官方頭銜。

路透社報導，白宮官員今天證實，川普35歲的女兒伊凡卡將在白宮有專屬空間，也將有權接觸機密資訊和擁有1具政府提供的電話。

伊凡卡不預料會有官方頭銜，也不會支領薪水。

伊凡卡這將加入丈夫庫許納（Jared Kushner）行列，而庫許納是總統首席顧問，川普身旁常有他的身影。

今年初宣布庫許納職位時，幕僚曾說伊凡卡將不會在父親川普的白宮擔負起任何角色，而是聚焦在安頓家人在華府的生活。

自此之後，她屢次成為川普幕後顧問。本月17日德國總理梅克爾（Angela Merkel）訪問白宮時，更可以看到伊凡卡坐在梅克爾身旁。（譯者：中央社蔡佳敏）1060321

(中央社)