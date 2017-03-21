伊凡卡將獲白宮專屬辦公室 無官方頭銜
美國總統川普的女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）將在白宮西廂（WestWing）有自己的辦公室，進一步升高她在提供父親建言上的能見度，但預料將不會有官方頭銜。
路透社報導，白宮官員今天證實，川普35歲的女兒伊凡卡將在白宮有專屬空間，也將有權接觸機密資訊和擁有1具政府提供的電話。
伊凡卡不預料會有官方頭銜，也不會支領薪水。
伊凡卡這將加入丈夫庫許納（Jared Kushner）行列，而庫許納是總統首席顧問，川普身旁常有他的身影。
今年初宣布庫許納職位時，幕僚曾說伊凡卡將不會在父親川普的白宮擔負起任何角色，而是聚焦在安頓家人在華府的生活。
自此之後，她屢次成為川普幕後顧問。本月17日德國總理梅克爾（Angela Merkel）訪問白宮時，更可以看到伊凡卡坐在梅克爾身旁。（譯者：中央社蔡佳敏）1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。