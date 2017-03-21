朴槿惠接受傳喚調查 警方嚴密封鎖現場

我要評比

南韓檢察特別調查本部今天對傳喚調查前總統朴槿惠的首爾中央地方檢察廳採取嚴密封鎖措施，甚至禁止媒體利用無人機在檢察廳上空飛行拍攝。目前現場只見大批媒體及抗議群眾。

今天一早，首爾中央地方檢察廳外面即有大批反朴民眾高舉寫有「拘束欺瞞國民的朴槿惠」、「拘束壟斷國政的朴槿惠」等抗議字牌以表達訴求。除了抗議群眾，現場還有許多等候採訪的媒體記者。

南韓「中央日報」今天在要聞版引述檢方相關人士透露，「傳喚調查（朴槿惠）當天將徹底禁止外部人士進出，特別是檢察廳辦公大樓內部，除了檢察官和調查官之外，幾乎所有人都無法進入。」

報導指出，檢方如此嚴密封鎖現場，是為了保護朴槿惠，並保證調查過程的機密性。同時，檢察廳辦公大樓周圍的警備工作也將因而強化。

檢方相關人士說，「調查當天不僅禁止來訪目的不明確的車輛進入，還將禁止無人機在檢察廳上空飛行。」此外，檢方還決定封鎖檢察廳西門和辦公大樓後方的散步小路。

報導引述檢方消息人士透露，對朴槿惠的調查工作很可能在10樓調查室進行。進入這間調查室需要經過一道防護鐵門，朴槿惠進入之後，可以完全禁止除調查小組人員和律師之外的人員接近。

據報導，為了對朴槿惠進行調查，檢方準備了100頁以上提問內容，問題多達200個以上。檢方相關人士說，「將儘可能一次結束調查」。

當被問到「朴槿惠前總統涉及的受賄、強迫、濫用職權、違反醫療法等13項嫌疑中，將從哪個嫌疑開始調查」時，檢方相關人士表示，「將按照重要程度，從最重要的嫌疑依次展開調查。」換句話說，檢方將從Mir財團、K體育財團的成立過程等核心問題開始展開調查工作。

南韓媒體報導稱，在朴槿惠接受傳喚調查的首爾中央地方檢察廳大門外，倒朴和挺朴的兩派勢力均已事先向警方申請將舉行群眾集會，警方已部署了鎮暴警力隔開兩派集會人馬，但仍有可能與警方發生肢體衝突。1060321

(中央社)