陸軍事專家：「薩德」來了正好練兵

圖為C-17運輸機載運2具「薩德」發射架和部分裝備6日晚抵達韓國烏山空軍基地的畫面。（圖/美聯社）

北韓近來不斷試射飛彈，導致南韓與美國決定在韓部署高空防禦飛彈系統薩德(THAAD)，眼看薩德入韓已是實質性階段。原火箭軍工程大學教官、鳳凰衛視評論員宋忠平認為，既然「薩德」要來，就可以把它當做一個練兵的機會，讓我們提升平時應對電子戰的能力，讓我們的「練兵」更加貼近實戰需求。

隨著北韓近期多次試射飛彈，加速美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），相關裝備日前已陸續抵達南韓。大陸在薩德問題上表明強烈反對，其中，大陸國關學者時殷弘強調，除了雷達，薩德攔截命中率達95％以上，對中國現有核威懾能力造成重大威脅。

根據《參考消息網》報導，知名軍事專家宋忠平認為，「薩德」入韓導致半島局勢進一步緊張。中方除了堅決反制外，應做好必要的應對手段。宋表示，對「薩德」的反制措施，可分為戰時與平時兩種情況。

戰時比較簡單直接，「薩德」屬美反導體系中的一部分，摧毀是必然的，無論部署在哪裡都逃不了，解放軍有足夠手段解決這個問題。在平時，則針對性的主動干擾，同時做好戰略欺騙，隱真示假，被動防禦，目標佯動，這些措施都會讓「薩德」一無所獲。

韓聯社稱，「薩德」系統相關裝備將在1-2個月內全部抵達韓國。分析認為，「薩德」最快將於今年4月開始服役。宋忠平直言，既然「薩德」要來，就可以把它當做一個練兵的機會，讓我們提升平時應對電子戰的能力，讓我們的「練兵」更加貼近實戰需求。

(中時電子報)