馮世寬自稱帥 王鴻薇批：台灣只剩搞笑？
國防部長馮世寬昨天(21日)赴立法院備詢，表示自己比明星宋仲基、金城武還帥。對此，國民黨議員王鴻薇批，現在東北亞情勢緊張，難道台灣還可以繼續搞笑嗎？
王鴻薇今天(21日)在臉書發文，重砲抨擊立法院如戲謔般的質詢風氣。她說，美國國務卿提勒森近日造訪日、韓、中國大陸，加上美韓正進行大規軍演，現在東北亞情勢可說戰雲密布。然而，我國國會卻還在討論國防部長帥不帥的問題，更扯的是馮世寬還配合演出。
王鴻薇表示，除了國防問題，現在台塑和台積電也都準備把投資移往美國了。台灣可以再繼續搞笑，但外面的世界不會跟著我們的執政黨一起搞笑！
(中時電子報)
文章來源：王鴻薇臉書粉絲頁
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。