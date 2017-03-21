馮世寬自稱帥 王鴻薇批：台灣只剩搞笑？

國民黨議員王鴻薇對立法院的質詢風格表達看法。(圖/王鴻薇臉書粉絲頁)

國防部長馮世寬昨天(21日)赴立法院備詢，表示自己比明星宋仲基、金城武還帥。對此，國民黨議員王鴻薇批，現在東北亞情勢緊張，難道台灣還可以繼續搞笑嗎？

王鴻薇今天(21日)在臉書發文，重砲抨擊立法院如戲謔般的質詢風氣。她說，美國國務卿提勒森近日造訪日、韓、中國大陸，加上美韓正進行大規軍演，現在東北亞情勢可說戰雲密布。然而，我國國會卻還在討論國防部長帥不帥的問題，更扯的是馮世寬還配合演出。

王鴻薇表示，除了國防問題，現在台塑和台積電也都準備把投資移往美國了。台灣可以再繼續搞笑，但外面的世界不會跟著我們的執政黨一起搞笑！

(中時電子報)