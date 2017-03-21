最柔弱的硬漢　讓人心疼的犀牛

白犀牛阿花跟她的兒子花生糖。（陳志東攝）

白犀牛原是指牠嘴巴寬平wide不同於黑犀牛的尖嘴，後來被誤傳成white，因此才稱白犀牛，其實體色不白。（陳志東攝）

六福村推出「犀望保育員」活動，讓大家有機會近距離接近犀牛。（陳志東攝）

六福村「犀望保育員」課讓小朋友體驗當剷屎官。畫面中這些排遺，只是犀牛阿花媽媽半天的份量。（陳志東攝）

從來沒有想過，犀牛的嘴角、耳後與大腿內側皮膚，可以細緻得有如人類嬰兒。白犀牛這種動輒2、3千公斤，皮膚硬厚到連獅子都咬不動的龐然大物，一直以為它的皮膚摸起來應該就是粗粗厚厚硬硬，沒想到真的伸手去摸，才發現那個粗厚之下有著暖暖的溫度，可以感覺體溫與肌肉跳動，伸手到牠的肚子下幫牠搔癢，這龐然大物居然瞬間像個娃娃般融化，舒服到好似雙腿站不直，眼睛都瞇了起來，讓人邊摸邊笑了開懷。

犀牛，這個在地球上沒有天敵，體格最強壯的硬漢，實際上柔弱憨直得讓人心疼。由於持續有人迷信犀牛角入藥能強身壯陽、持續有人把犀牛角掛牆上顯威或當匕首裝飾，更無奈是，越南人居然迷信犀牛角可以抗癌，種種痴愚與高價走私，造成白犀牛正以一天被獵殺3隻的速度從世界上消失。然而這個世界上，全部白犀牛僅剩約2萬隻，以這速度再過18年，我們下一代將只能從生物課本認識這可愛呆呆獸。

讓人無法置信的是，就在前兩個禮拜，文明的2017年3月初，居然有人闖進法國巴黎附近的托爾希城堡公園附設野生動物園，在巴黎，在動物園，殺害並鋸斷4歲大白犀牛文森的犀牛角，盜獵之猖狂，到了讓人無法置信的地步。

一般肉食動物，每天進食量約為體重1-2%，雜食動物進食量為體重3-5%，草食動物進食量為體重7-10%，亦即一頭健壯的成年白犀牛，每天約可吃下200公斤左右青草，排泄物大概也就這麼多。有趣的是，看似粗魯的犀牛，生活習慣很好，上廁所地點很固定，不像其他野生動物到處排遺。但也就是這好習慣，讓白犀牛難逃盜獵，如小山般的排遺極為明顯，因此盜獵者只要發現新鮮犀牛糞便，就只需守株待兔，根本不需四處找尋，面對刀斧獵槍，犀牛毫無抵抗之力。

去年新竹六福村曾經弄了一個數字密碼，並招募志工到南非參與照顧犀牛。

16~18月，是一隻小犀牛待在母親肚子裡的時間

2年，是一隻小犀牛出生後黏膩在母親身旁的歲月

40~50年，是犀牛的平均壽命

20000，是目前全球野生白犀牛概略數目

1175，是2015年在南非被盜獵的犀牛數目

1035，是2016年6月底的南非犀牛死亡數目

3，是平均每一天在南非因盜獵死亡的犀牛數目

今年，六福村全新推出的活動是「犀望保育員」，只要住宿關西六福莊套裝專案就可進入白犀牛產房，近距離觀察保育員如何幫犀牛量體重、餵食、剷大便，並進行簡單的白犀牛環教課程，希望藉此喚起親子對於白犀牛更多的關注。六福村也找來曾是台北市立動物園林旺的獸醫師與大貓熊繁殖計畫召集人張志華加入團隊，協助推動更好的環境教育。張志華說，短暫接觸犀牛，其意義在於喚起那個情感，累積成未來能量，最起碼也能懂，沒有買賣就沒有殺害。

這一天，我近距離看著犀牛，看著18歲阿花帶著牠剛出生6個月的小屁孩花生糖，花生糖剛出生那天就有40幾公斤重，現在已經260公斤，平均以每天增加1到2公斤的速度在長大，跟吹氣球沒兩樣。

長得很快，但性格還是很小孩，看到人就好奇跑過來，當伸手要摸牠，牠就迅速跳躍退後閃躲，然後又跑來，嬉嬉鬧鬧的。儘管才6個月大，但已可感覺皮膚十分厚實。當手伸到牠肚子下幫牠搔癢，牠馬上瞇著眼睛，舒服到彎曲了腿，滿臉的享受滿足，媽媽阿花也一樣，一臉要保護幼兒的堅定神情快速靠了過來，但只要被搔癢，就完全棄守，滿臉幸福。

看著牠們的滿足表情，摸著那又厚實、又細緻的皮膚，突然一陣心酸，很怕這麼可愛的柔弱硬漢，就此從這個世界上消失。

(中時)