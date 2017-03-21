頂尖賽 陸棋士首戰DeepZenGo
世界最強棋士決戰今天將在日本大阪舉行，中國大陸棋士羋昱廷將首戰日本圍棋人工智慧DeepZenGo，爭取「最強棋士」的稱號和3000萬日圓（約新台幣828萬元）的冠軍獎金。
谷歌人工智慧AlphaGo去年擊敗南韓棋王李世石，今年初打敗大陸已經退休棋士、有中國「棋聖」之稱的聶衛平，震驚全球。人工智慧與世界頂尖棋士對奕，備受關注。
綜合新浪網、新華社等陸媒報導，世界圍棋精英賽21日舉行，也是首次人類棋士和人工智慧共同參賽的世界圍棋大賽，大陸棋士羋昱廷、韓國朴廷桓、日本井山裕太和DeepZenGo將爭奪本次「最強棋士」。
羋昱廷世界排名第三，經過中國棋院內部選拔成為本屆賽事中國代表。井山裕太是當今日本圍棋界霸主，2016年成為日本圍棋史上首位七冠王。朴廷桓世界排名第二，已連續40個月居南韓棋院排名榜首。
日本棋院理事長團宏明20日在記者會上說，去年由谷歌公司研發的AlphaGo橫空出世，引發廣泛關注，中日兩國也都在開發各自的圍棋人工智慧。
他表示，中日韓頂尖的3名棋士21日起和人工智慧對決，將為圍棋界開闢一片新天地。
報導稱，這次比賽採用單循環的賽制，3月21日、22日、23日各進行一輪比賽，勝局第一者獲得冠軍，如果出現勝局數相同的情況，將在3月24日進行加賽。3月23日比賽結束後進行加賽的抽籤。
「DeepZenGo」誕生於2016年3月，當年對戰南韓旅日棋士趙治勳一勝兩負。在剛剛結束的第10屆UEC盃電腦程式圍棋賽上，DeepZenGo在決賽中不敵中國大陸圍棋人工智慧「絕藝」，獲得亞軍。1060321
(中央社)
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