停不下來的執著 小心強迫症上身

陳男從國中開始就有不斷重複洗手狀況，醫師診斷是「強迫症」。治療是強迫症重要關鍵，病患準時服藥、維持正常生活作息。家屬的支持與陪伴，更是改善強迫症不可或缺的一環。

台北慈濟醫院表示，近30歲的陳姓男子，自國中時期開始，就不斷有重複洗手及洗澡的狀況，每次洗澡至少都要花兩小時以上的時間，也因為頻繁洗手造成手部破皮。

他認為，到處都充滿細菌，即便是自己認定「乾淨」的物品，他也不斷用酒精消毒。

這些狀況，讓陳男非常困擾，甚至無法工作，爸媽十分擔心，帶至台北慈濟醫院身心醫學科就診，診斷是「強迫症」，醫師王慧懿給予藥物及行為治療後，陳男目前已順利就業，強迫症狀況獲得控制。

王慧懿指出，研究發現，強迫症發病可能與遺傳相關；而患者的神經及內分泌系統功能紊亂，造成諸如5-羥色胺、多巴胺等神經遞質失衡，無法正常發揮其生理功能，都可能是強迫症致病因子。

根據1980年美國國家心理衛生中心的估計，所有人口中，一生罹患強迫症的機率有2％，全台灣約有40到60萬左右的強迫症患者。強迫症沒有特定的好發族群，男女罹患率相當，發病年齡大部分在25歲以前，研究顯示成年的強迫症，有1/3左右是在兒童期發病。

王慧懿表示，根據台灣精神醫學會所公布之「精神疾病診斷準則手冊(DSM-5)」，若有以下狀況，可診斷為「強迫症」：

1、出現強迫思考、強迫行為或兩者兼具。所謂強迫思考，是指持續且反覆出現的一些想法、衝動或影像，或是企圖忽略或壓抑這樣的狀況，而試圖以一些其他的想法或行動來抵銷；強迫行為則指重複的行為(例如：洗手、排序、檢查)或心智活動(例如：祈禱、計數、重複、默念)。

2、經常性耗費時間在強迫思考或行為上(每天花超過1個小時的時間)，或社交、職業以及其他重要領域功能減損。

3、無法歸因於某物質(例如：濫用的藥物、醫藥)，或另一身體病況所產生的生理效應。

台北慈濟醫院指出，治療上以行為治療，如暴露療法、反應抑制療法 (exposure and response prevention)為主，就是讓患者暴露在擔心、害怕的情境中，卻必須控制不做出強迫性行為，配合放鬆訓練，讓患者自己發現不做強迫性行為，也不會有不好的結果產生，漸漸就能不被強迫性的想法與行為牽制。

藥物治療方面，給患者抗焦慮及抗憂鬱藥物的治療，至少需持續服用一年以上，也可大大改善以上強迫的症狀。

王慧懿提供「耶魯-布朗強迫症評估量表」（YBOCS，Yale Brown Obsessive Compulsive Scale），若發現自己或家人有類似強迫症徵狀，務必盡早找專業身心科醫師診斷治療，不要讓強迫症影響生活及生命品質。1060321

(中央社)