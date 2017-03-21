親水工程活絡觀光！來金山賞花、嘗美味甘薯

新北市金山區的六三社區內有日治時期舊機廠遺跡、百年供奉三界公的聖德廟、沿水圳建造的洗衣亭及百年榕樹等文化景點。（新北市農業局提供）

春天來了！趁著春暖花開來去戶外走走吧！新北市金山區的六三社區為本市第15個核定農村再生計畫社區，內有日治時期舊機廠遺跡、百年供奉三界公的聖德廟、沿水圳建造的洗衣亭及百年榕樹等文化景點。

六三社區發展協會理事長鐘鼎平說：「自2012年起推動農村再生，除了推廣種植金山名產「甘藷」外，社區內約十多公頃的杜鵑花更是不可多得的美景，為北台灣最大杜鵑花供應源，年產值達上億元。歡迎大家都來賞花及漫步文化小旅行！」。

除六三社區以外，距離六三社區約車程10分鐘的「清水園」，因溪岸沖刷嚴重，破壞取水堰功能，影響下游80公頃農地耕作，農業局表示，以往傳統工法整治溪流多為三面光的混凝土護岸型式，阻斷自然生態，故清水園整治時，特別保留原有樹木植栽，採用自然資材，用石塊取代水泥，除節省經費，也達到減碳目的，造價也比傳統工法經濟。

新北市農業局修復既有溝渠、護岸、固床工，營造多孔隙有利生物棲息環境，並以人工漁礁等生態工法，縮短魚類復育時間。清水園區整治後提升農民復耕意願，並發展農村觀光遊憩。

本工程亦獲得新北市政府公共工程優質獎及行政院農業委員會優良農建獎，台中市政府水利局也於今年初現地工程觀摩，台中市府來觀摩的同仁亦對工程多予肯定，並表示將此工程範例作為日後施作參考。

農業局也委託台灣大學及成功大學團隊辦理生態調查，結果顯示園區有二級保育類大冠鷲、領角鴞等食物鏈高階消費者回歸築巢，水生動物復育良好，園區內並復育瀕絕物種（台灣百合），更具教育意義。

(中時電子報)