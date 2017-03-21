宜蘭首家國際連鎖酒店品牌 宜蘭力麗威斯汀3／25徵才
將於今年4月31日正式試營運的宜蘭首家國際五星連鎖品牌「The Westin Yilan Resort 宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，將於3月25日(六)上午10點至下午2點於酒店現場舉辦人才招募活動，釋出近100名職缺包括餐飲服務、調酒師、芳療人員、禮賓組長、救生員、休閒部主管，以及餐飲部副理、總監等中高主管等職位。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店董事長郭濟綱表示，宜蘭力麗威斯汀度假酒店是以「打造一個For a better you的精彩旅程」為定位，發揮宜蘭在地文化結合城市觀光，培養國際宜蘭人為的細緻服務。此外關係企業力麗觀光集團旗下馬告生態園區的棲蘭、明池山莊等也為邁入星級飯店準備而擴大招募。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店總經理唐明秋表示，宜蘭力麗威斯汀酒店獨立招募徵才，預計一半以上徵求宜蘭在地員工，以國際品牌教育訓練及培養計畫，吸引長年在外發展的宜蘭子弟返鄉。
位於「水的故鄉」宜蘭員山鄉的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，距宜蘭市中心開車僅10分鐘，鄰近福山植物園、望龍埤及橫山頭、大湖底、枕頭山等休閒農業區，更有宜蘭酒廠等知名風景旅遊據點。有別於傳統飯店的高樓建築， 強調以東方禪風為設計主軸，詮釋出日式傳統的冥想意境，並加盟國際酒店品牌WESTIN打造宜蘭獨一無二的聚落式庭院酒店。酒店規畫有85間客房、套房及6間獨棟泳池Villa別墅，三間獨立餐廳，並設有多功能會議廳、Westin兒童遊戲區、健身房、游泳池等，同時擁有員山碳酸氫納溫泉為泉源的露天風呂及湯屋設施。
(工商)
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