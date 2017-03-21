WBC》郭泰源肝炎住院 女兒：他在國外就病了
中華隊在經典賽苦吞三連敗，總教練郭泰源自然成為遭「檢討」的對象之一，不過21日媒體報導，郭總返台後沒多久，就因急性A型肝炎住院，直到昨天才返家，女兒郭思瑜表示，其實郭總早在赴日移訓時就生病，原打算返國治病，但夫人張瓊姿透露，郭總始終放不下中華隊，「所以想說小感冒忍一忍就算了。」
《蘋果日報》報導，張瓊姿表示，郭總在日本和韓國時，隊上經理、隊友不斷向郭總女兒及張瓊姿的助理表示，一旦郭總回到台灣，一定要叫他去看醫生，「因為郭總的眼睛好黃！」郭總自知肝可能有問題，去看醫生一定被留下走不了，所以決定撐到經典賽結束。
於是郭總返台前，張瓊姿就先掛好門診，接著10日郭總返台，就直接由兩個女兒接他前往台大醫院；隨後經抽血檢查出郭總膽紅素超標，為急性A型肝炎，直到現在膽紅素仍超標。張瓊姿表示，昨他55歲生日想跟家人團聚，才讓他出院，並坦言擔心被攻擊，本不想公開病情，如今他連健康都賠上，希望大家別再罵了。
(中時電子報)
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