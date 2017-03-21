法大選首場辯論 熱門人選馬克宏遭猛攻

法國大選主要候選人今天進行首場電視辯論，在政教分離、工時、移民議題上交鋒。號稱中間派的馬克宏為熱門人選，數度在辯論中遭點名，他自嘲「沒有我，你們大概會很無聊」。

今年共11人角逐總統，但今晚的辯論僅有瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）、馬克宏（Emmanuel Macron）、費雍（Francois Fillon）、阿蒙（Benoit Hamon）、梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）5名主要候選人受邀參加，其餘被排除的候選人均表不滿。

5人在政教分離原則和伊斯蘭頭巾議題上熱烈辯論。極右派的瑪琳．雷朋認為極端伊斯蘭主義正在法國滋長，這些極端分子要求在服裝、食物上有特殊待遇，但她要提倡政教分離原則，打擊宗教上的小圈圈。

左翼梅蘭雄反擊瑪琳．雷朋說，「妳不能派警察在街上專門檢查服裝」；費雍則認為這個議題，根本上是穆斯林融入法國的問題。

這屆大選的另一個主要議題為每週35小時工時制。費雍主張取消，讓企業與員工自由協商；馬克宏也認為企業應擁有更多彈性和自由，但他傾向在維持35小時制的基礎上開放勞資協商。

代表社會黨（PS）的阿蒙未直接評論工時問題，他說，他提出的「全民收入」是這屆大選唯一的創新點子，可替人民增加收入、提高消費力。

此外，在移民議題上，瑪琳．雷朋仍採強硬態度，「我要停止合法和非法移民」，取消相關福利、津貼和醫療協助，她認為恐怖分子混在難民群中進入法國，「法國人已經受不了」。

馬克宏則主張，法國仍應接納真正受迫害的難民，但要加強邊防，把處理庇護申請的程序縮短到6個月之內完成。

馬克宏聲勢後來居上，目前為這屆大選最受矚目的候選人，根據最新民調，他與瑪琳．雷朋很可能雙雙進入第2輪投票，且他會以大幅差距勝選。

在辯論中，馬克宏數度遭瑪琳．雷朋和阿蒙點名批評，以致於他對瑪琳．雷朋自嘲說，「沒有我，你們大概會很無聊」。1060321

(中央社)