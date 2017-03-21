吳德榮：25日冷氣團南下 北部下探12度

氣象專家吳德榮今天表示，週六（25日）至下週一（27日）大陸冷氣團南下，氣溫降至最低時，北台灣沿海空曠地區，約可降至攝氏12度左右。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天氣溫下降，北台灣轉涼，今晚、明晨氣溫降至最低時，北台灣沿海空曠地區約可降至15度，都會區大約17度左右。由於這波東北風水氣不多，雨較明顯的地區，侷限在地形抬升作用比較大的北海岸、北部山區及東北角；北部、東半部的其他地區，雨比較少、也很零星；新竹以南仍為多雲時晴。

至於未來幾天，北台灣幾乎是「一日一變」。明天天氣好轉、氣溫回升；23日另外一波東北風，天氣再轉涼，降雨的範圍大、雨也比較多，各地皆會受到影響；24日天氣再好轉、氣溫回升，吳德榮也提醒民眾要特別注意調適。

不過，週六(25日)起「一日一變」的天氣型態改變，週期延長，冷空氣也較強。週六至下週一(27日)另外一波規模較大的冷空氣南下；週六、日天氣濕冷、整天會覺得冷，要注意保暖；下週一轉乾、早晚冷，下週二才逐漸回暖。

吳德榮表示，依據最新模擬顯示，這波冷空氣已有大陸冷氣團的強度，週日晚至下週一晨，氣溫降至最低時，北台灣沿海空曠地區，約可降至12度左右。三月底還有這種強度的冷空氣，異常嗎？吳德榮表示，這還算不上，離記錄還差得很遠，但人體的感受還是會覺得特別冷。1060321

(中央社)