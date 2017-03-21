搭機捷 葉毓蘭：比台鐵電聯車還慢
機場捷運線3月2日正式通車，問題頻頻發生，最受詬病的恐怕是車速太慢！警察大學前教授葉毓蘭稍早在臉書PO文談搭乘機捷體驗，指出機捷車速比台鐵的電聯車還慢，這還能叫「捷」運嗎？
葉毓蘭表示，今天上午要到台中市上課，心血來潮試搭機場捷運到桃園高鐵站再轉乘高鐵去台中。這段旅程卻嚇到她。直呼機場捷運還能叫「捷」運嗎？因為，從林口長庚到桃園高鐵站，車程居然花了38分鐘！機捷普通車的行車速度，比台鐵的電聯車還慢。如果把班次太少，候車時間太久也考慮進去，搭機捷到青埔站轉高鐵，絕不會是她的菜了，也預見桃園機捷未來營運的困境與艱難了！
除車速慢外，機場捷運在17日晚間10點多機捷山鼻站傳出號誌異常，機捷列車走走停停，大部分時間停擺不前，平均誤點15到25分鐘，預估有8班車、450名旅客受到影響。
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭fb
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