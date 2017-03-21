領較多！公務員退休金 改計在職前10年均俸

考試院全院審查會，有關退休金計算基準，最後通過採計最後在職前10年平均俸額，公務員月退俸將有機會領得比較多。(圖/google map)

考試院全院審查會昨天審查公務人員退休撫卹法草案，有關退休金計算基準，最後通過採計最後在職前10年平均俸額。一般愈接近退休時的薪資愈高，因此相較於原先銓敘部版本採最後在職前15年平均俸額，公務員月退俸將有機會領得比較多。

針對退休金計算基準，銓敘部提出版本是法案公布施行後退休生效人員，新、舊制退休金計算基準，從最後在職的本（年功）俸（薪），調整為最後在職往前「5年平均俸（薪）額」；之後逐年拉長1年，調整至最後在職往前「15年平均俸（薪）額」。

但目前勞保平均投保薪資是採計最高的5年，年改會擬將軍公教勞一律拉長為15年，增加10年。有考試委員認為，軍公教目前退休採計最後在職的薪資，比照勞保也拉長10年較合理，審查會最後在沒有動用表決的情況下，直接通過採計最後在職往前10年平均俸額。

此外為關懷弱勢，審查會也通過重度身障公務員工作滿15年，可准予提前到55歲退休領年金；極重度身障公務員則工作滿15年，可提前到50歲退休，不受公務員65歲退休的限制。

(中時電子報)