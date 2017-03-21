南韓民間組啦啦隊為參賽北韓冰球隊加油

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為給4月初訪問南韓參加世界女子冰上曲棍球錦標賽的北韓冰上曲棍球隊加油，南韓民間團體將籌組由200人組成的南北韓聯合啦啦隊到賽場，為南下作客的北韓隊加油。

南韓聯合新聞通訊社引述南北韓「6．15共同宣言」南韓實踐委員會人士20日透露，「6．15共同宣言」南北韓及海外3方委員長2月初在中國瀋陽開會商定，共同籌組聯合啦啦隊在2018年平昌冬奧會等體育賽事中互相加油。

據報導，南韓實踐委員會還考慮籌組由600人組成的南北韓聯合啦啦隊，為參加平昌冬奧會的南北韓代表隊加油。

據報導，作為2018年平昌冬奧會測試賽，世界女子冰上曲棍球錦標賽將於4月2日至8日在南韓江原道江陵市舉行，北韓女子冰上曲棍球隊已申請參賽。

「6．15共同宣言」是2000年6月13日至15日南韓時任總統金大中訪問北韓平壤，並與時任北韓國防委員長的金正日舉行會談後，由南北韓領導人聯合發布的聲明。重要內容包括深化發展南北韓關係，緩和朝鮮半島緊張局勢，並協調發展民族經濟，實現共同繁榮。1060321

(中央社)