南韓民間組啦啦隊為參賽北韓冰球隊加油
為給4月初訪問南韓參加世界女子冰上曲棍球錦標賽的北韓冰上曲棍球隊加油，南韓民間團體將籌組由200人組成的南北韓聯合啦啦隊到賽場，為南下作客的北韓隊加油。
南韓聯合新聞通訊社引述南北韓「6．15共同宣言」南韓實踐委員會人士20日透露，「6．15共同宣言」南北韓及海外3方委員長2月初在中國瀋陽開會商定，共同籌組聯合啦啦隊在2018年平昌冬奧會等體育賽事中互相加油。
據報導，南韓實踐委員會還考慮籌組由600人組成的南北韓聯合啦啦隊，為參加平昌冬奧會的南北韓代表隊加油。
據報導，作為2018年平昌冬奧會測試賽，世界女子冰上曲棍球錦標賽將於4月2日至8日在南韓江原道江陵市舉行，北韓女子冰上曲棍球隊已申請參賽。
「6．15共同宣言」是2000年6月13日至15日南韓時任總統金大中訪問北韓平壤，並與時任北韓國防委員長的金正日舉行會談後，由南北韓領導人聯合發布的聲明。重要內容包括深化發展南北韓關係，緩和朝鮮半島緊張局勢，並協調發展民族經濟，實現共同繁榮。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。