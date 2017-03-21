美國影集 潘妮洛普克魯茲演知名設計師

曾以「情遇巴塞隆納」獲奧斯卡最佳女配角的西班牙女星潘妮洛普克魯茲，敲定在「美國犯罪故事」影集中飾演義大利知名時尚設計師唐娜特拉‧凡賽斯。

好萊塢報導（Hollywood Reporter）20日報導，在知名製作人墨菲（Ryan Murphy）邀請下，曾以「情遇巴塞隆納」（Vicky Cristina Barcelona）在2009年贏得奧斯卡最佳女配角的女星潘妮洛普克魯茲（PenelopeCruz），將在FX電視頻道「美國犯罪故事」（AmericanCrime Story）影集最新單元「凡賽斯：美國犯罪故事」（Versace: American Crime Story）當中，飾演現年61歲、個人身價估計23億美元的這位義大利知名流行設計師。

先前好萊塢媒體報導曾經傳出，「凡賽斯：美國犯罪故事」影集當中的唐娜特拉‧凡賽斯（Donatella Versace）一角，將由流行天后女神卡卡（Lady Gaga）出任，但這個消息後來在今年初遭到墨菲否認。

「凡賽斯：美國犯罪故事」將以義大利時尚圈傳奇人物吉安尼‧凡賽斯（Gianni Versace）1997年在邁阿密遭謀殺死亡的命案為劇情主軸。出生於委內瑞拉的男星艾格雷米瑞茲（Edgar Ramirez）將飾演吉安尼‧凡賽斯，兇手古納南（Andrew Cunanan）則由男星克里斯（Darren Criss）飾演。

當年吉安尼‧凡賽斯遇害消息傳出時，成為轟動國際的新聞。凶手古納南逃避警方追緝連續數日，最後選擇自殺。古納南在逃期間，當時包括唐娜特拉‧凡賽斯在內的凡賽斯家族成員，基於安全考量，一度暫時住入位於加勒比海的一處私人渡假村。吉安尼‧凡賽斯生前持有的股票，其中約有50%在他身後由外甥女，也就是唐娜特拉的女兒阿雷葛拉‧凡賽斯‧貝克（Allegra Versace Beck）繼承。

預計在2018年首映的「凡賽斯：美國犯罪故事」，將是潘妮洛普克魯茲第一部電視演出作品。

唐娜特拉‧凡賽斯是吉安尼‧凡賽斯的妹妹，從1970年代中期開始，她便追隨哥哥的腳步進入設計圈。吉安尼‧凡賽斯曾說，妹妹不但是為他帶來創作靈感的繆思女神，也是他的評論家。

1980年代，吉安尼‧凡賽斯曾經推出一款香水，特別獻給心愛的妹妹唐娜特拉，香水名稱取為「金髮」（Blonde），也協助妹妹推出個人品牌Versus。1060321

(中央社)