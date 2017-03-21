朴槿惠到案向國民道歉 承諾配合調查

我要評比

南韓遭罷黜的前總統朴槿惠今天以刑事嫌犯身分抵達檢察廳應訊時，在媒體面前向全國道歉並承諾配合調查。

路透社報導，朴槿惠在檢察廳台階上說：「我對人民很抱歉。我將如實地配合訊問。」這是她10日遭罷免以來，首度直接向民眾發言。

針對親信干政醜聞的擴大調查，已經導致朴槿惠喪失總統職位。（譯者：中央社張曉雯）1060321

(中央社)