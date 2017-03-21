第一千金白宮設辦公室 伊凡卡影響力增

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美國第一千金伊凡卡在白宮設立辦公室，表示將繼續對父親川普提供廣泛建言。但監督團體認為，伊凡卡雖不支薪，仍有違反總統應遵守道德標準的可能。

伊凡卡．川普（Ivanka Trump）選前雖表示不會擔任政府公職，不過活躍於華府外交與經貿界的伊凡卡雖不具官方身分，卻已搬入白宮西翼2樓辦公室，同時申請安全查核，本週將取得政府通訊裝備。

伊凡卡的聲明指出，將一如過往，持續向父親川普（Donald Trump）提供坦誠建言與諮詢，美國過去沒有第一家庭的成年子女有這樣的經驗，她將自願遵守政府雇員的道德規定。

雖然沒有官職，華府外交界已看見第一千金的影響力。伊凡卡帶女兒前往中國駐美使館參加農曆新年活動，在紐約與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）欣賞音樂劇，還出席德國總理梅克爾（Angela Merkel）訪問華府的圓桌會議，猶如川普分身。

第一家庭成員的影響力在白宮越來越高，但國會和輿論難以監督。伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）擔任無須經國會同意的總統資深顧問，他對外交政策多所著墨，但從未公開與媒體接觸。

伊凡卡的律師葛瑞里克（Jamie Gorelick）表示，伊凡卡將扮演川普的「耳目」，提供廣泛建議，範圍不會局限於女性工作議題，也不會支薪。

美國法律未明確規範第一家庭成員與白宮的關係，聯邦眾議院紀律委員會雖依據聯邦法令規定，美國政府官員暨國會議員不得聘用、晉升與推薦親戚，通稱為「反裙帶關係法」（Anti-Nepotism Law），但未必適用於白宮。川普任用女婿庫許納，當時引起爭議。

為避免利益衝突，經營個人品牌的伊凡卡將個人資產信託，不參與公司營運，5月將出版的新書版稅也將捐給女性工作平權團體。

不過監督團體認為，伊凡卡在白宮設辦公室仍涉及違背美國總統應遵從的道德標準。1060321

(中央社)