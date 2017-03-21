川普身價暴跌 富比世富豪榜掉至544名

據最新的富比世（Forbes）世界富豪排行榜，雖然美國總統川普的政治財富不斷增加，但他的財產淨值卻已跌到只剩35億美元，相較他於大選期間所宣稱的數字下滑約1/3。

路透社報導，排名跌落至544名的川普遠遠落後給連續第4年蟬聯全球首富的蓋茲（Bill Gates），微軟共同創辦人蓋茲身價由去年的750億上升到860億美元。

第2與第3名分別為波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）的股神巴菲特（Warren Buffett），以及亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

雖然川普的財產淨值下滑，但卻有更多人取得上榜資格；今年共有2043名富豪登上富比世這項排行榜，上榜人數創紀錄。

富比世編輯克洛爾（Luisa Kroll）與杜蘭（KerryDolan）說：「就全球財富創造而言，今年拜股市繁榮、更高的商品價格以及質樸的老式企業家精神等之賜，使今年創下紀錄。」

批評者曾批評川普膨風實際財產身價，稱稅務申報書才能提供川普更精準的財金地位。但川普違反慣例，拒絕公開他的申報書。

「美國有線電視財經新聞網」（CNNMoney）報導，富比世雜誌估計川普的財產淨值為35億美元，較去年少了10億美元，因而排名也暴跌220名，與其他19人並列第544名。

富比世雜誌指出，大部分川普財產淨值下滑是由於曼哈頓市中心的房地產市場疲軟，「川普財產的40%是靠川普大樓以及1英里內的8棟建物，在這個微型市場所發生的事，對川普財產淨值的影響遠比世上其他東西更大。」

富比世雜誌還提到川普花了6600萬美元在總統競選活動，另在與川普大學案有關的官司和解，也付了2500萬美元。（譯者：中央社陳亦偉）1060321

(中央社)